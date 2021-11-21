موسكو وطهران: حل الأزمة في سورية بما يضمن الحفاظ على سيادتها

بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع وفد روسي يضم المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية الكسندر لافرنتييف ومساعد وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين تطورات الأوضاع في سورية.

كما التقى كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي مع الوفد وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعاون إيران وروسيا في مكافحة الإرهاب في سورية والحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها إضافة إلى المساهمة الفاعلة في عملية إعمارها.

بدوره شدد الوفد الروسي على أهمية الحل السياسي للأزمة معلناً الاستعداد لتفعيل اللقاءات المشتركة في إطار صيغة أستانا واللقاءات الثنائية.