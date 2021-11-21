نائب لبناني: الضغوط الأمريكية لن تنال من المقاومة في لبنان

أشار النائب حسن فضل الله، عضو كتلة الوفاء للمقاومة في مجلس النواب اللبناني، إلى أن الضغوطات الأمريكية والتهديدات الإسرائيلية ستفشل في النيل من المقاومة في لبنان.

وأضاف فضل الله في كلمة له اليوم إن “هناك دولاً خارجية وقوى محلية تريد استهداف المقاومة الوطنية اللبنانية وسلاحها وهذه الدول والقوى بدأت محاولاتها عبر عدة قنوات ولكنها لن تحصد سوى الفشل فهذا الهدف عجزت عن تحقيقه إسرائيل في حرب تموز 2006 وأمريكا في حصارها وعقوباتها أو من خلال حرب الإرهابيين”.

وقال إننا “سنواجه هذا التحدي في الوقت نفسه الذي نقوم فيه يومياً بدورنا في خدمة اللبنانيين للتخفيف من معاناتهم اليومية”.