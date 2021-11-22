آخر حصيلة لوفيات وإصابات كورونا حول العالم

حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من خمسة ملايين و 167 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019.

وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي، وصل إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم لغاية الآن إلى 257803374 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى 5167416 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 232703929 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 793640 حالة وفاة من أصل 48591521 إصابة، تليها الهند مع تسجيلها 465662 حالة وفاة من أصل 34510704 إصابات، ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 612659 حالة وفاة من أصل 22017276 إصابة.