أمام الرئيس الأسد.. هلال وسلهب ومخلوف وخريطة يؤدون اليمين القانونية محافظين للاذقية وإدلب والسويداء ودرعا

أدى اليمين القانونية أمام السيد الرئيس بشار الأسد كل من عامر إسماعيل هلال محافظاً لمحافظة اللاذقية وثائر ناصح سلهب محافظاً لمحافظة إدلب ونمير حبيب مخلوف محافظاً لمحافظة السويداء ولؤي خريطة محافظاً لمحافظة درعا.

بعد ذلك اجتمع الرئيس الأسد مع المحافظين الجدد بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وزودهم بتوجيهاته وتمنى لهم النجاح في مهامهم.

وكان الرئيس الأسد أصدر يوم الـ17 من الجاري أربعة مراسيم تقضي بتعيين محافظين جدد لمحافظات اللاذقية وإدلب والسويداء ودرعا.