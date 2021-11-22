الجزيري: وجود القوات الأمريكية والتركية في سورية جريمة احتلال

أشار هاني الجزيري، القيادي الناصري رئيس مركز المليون لحقوق الإنسان في مصر، إلى أنه على قوات الاحتلالين الأمريكي والتركي مغادرة الأراضي السورية فوراً ودون أي شروط.

وقال الجزيري في تصريح خاص لمراسل سانا بالقاهرة: إن “وجود هذه القوات على الأراضي السورية يمثل في حد ذاته جريمة احتلال واضحة يعاقب عليها القانون الدولي وهو احتلال جاء لمساندة الميليشيات المسلحة التي ترتكب بدورها جرائم بحق الشعب السوري حيث أن الاحتلال جريمة تضاف إلى جرائم أخرى على المجتمع الدولي التصدي لها”.

وشدد الجزيري على ضرورة أن تعود سورية إلى وضعها الطبيعي سياسياً واقتصادياً كما كانت قلعة صناعية تصل لحد الاكتفاء منوهاً في ذات الوقت بصمود الشعب السوري في وجه الاحتلال والإرهاب، مشددا