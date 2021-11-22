الحرارة أدنى من معدلاتها وتحذير من ضباب في المناطق الداخلية

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية صباح اليوم أن تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بشكل عام نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وباردا ليلا على المرتفعات الجبلية محذرة من تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وسجلت عدد من المناطق في بعض المحافظات في الأربع والعشرين ساعة الماضية هطلات مطرية متفاوتة الغزارة، وذلك حسب نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، حيث سجلت نسب الهطل في ريف دمشق 5 مم في النبك و2 مم في يبرود، وفي محافظة السويداء سجلت الصورة 16 مم وعين العرب 13 مم والسويداء 5 مم وشهبا 6 مم وصلخد 4 مم.

وفي محافظة درعا سجلت ازرع 13 مم والصنمين 5 مم، وفي محافظة القنيطرة سجلت نبع الصخر 7 مم والقنيطرة 6 مم، وفي محافظة حماة سجلت السعن 13 مم وعقيربات 2 مم.