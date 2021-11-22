الخارجية الإيرانية: لسورية دور مهم في المنطقة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم “إن سورية تعد أحد اللاعبين المهمين الذين لا يمكنهم شطبهم في العالم العربي ومن ضمنها المنظمات الإقليمية والمنظمات المتعلقة بالدول العربية ومنها جامعة الدول العربية” مشيراً إلى أن بلاده إضافة إلى روسيا ترحبان بذلك الأمر وتعتبرانه خطوة في الاتجاه الصحيح.

وحول المفاوضات بشأن الاتفاق النووي القادمة مع مجموعة أربعة زائد واحد في فيينا قال خطيب زادة إنه يجب أن تركز تلك المفاوضات على إلغاء الحظر الجائر عن الشعب الإيراني.