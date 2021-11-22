المهارات الحياتية في دورة تدريبية

تميزت خطة مكتب التربية والطلائع بفرع دمشق للحزب بشموليتها، وتناولها لمختلف جوانب العمل التربوي، والتركيز على بناء القدرات التربوية للكوادر التربوية والإدارية والنقابية من خلال الدورات التي يتم القيام بها.

حيث أقام المكتب ورشة عمل تدريبية تربوية لمديري المدارس في منطقة المزة حول (المهارات الحياتية) في مدرسة تيسير صوان، ألقت فيها رئيسة دائرة البحوث بتربية دمشق إلهام محمد، عدة محاضرات حول التواصل وإدارة الذات والصمود.

رئيس المكتب، الرفيق مازن تغاحة، ذكر أن الورشة تاتي ضمن خطة المكتب المستمدة من خطة مكتب التربية المركزي والتي ستتبعها عدة ورش عمل لكل الإدارات في مناطق دمشق، والهدف من هذه الورش تاأهيل وتدريب الزملاء على موضوعات من صلب عملهم التربوي والحياتي وتنمية مهاراتهم وزيادة معارفهم، كي يكونوا ملمين بالموضوعات التي تهمهم وتجعلهم ناجحين بعملهم الإداري والتربوي لأن عملية التأهيل والتدريب عملية تراكمية ومستمرة، ومن غير المنطقي أن يكون الزميل بعيداً عن التطورات الحاصلة في مجال عمله فالجانب التربوي متنوع، وهناك تطوير مستمر للخطط والبرامج فيه، ونحن في المكتب نؤكد دائماً على أهمية التثقيف الذاتي والتدريب، فهما عاملان مهمان لنجاح العملية التربوية، مشيراً إلى أن الدورات التي تم القيام بها حققت الهدف المرجو منها وخلال العام القادم ستكون هناك دورات جديدة ضمن خطة المكتب، منوهاً إلى ضرورة تكون المدرسة الصورة المشرقة للقطاع التربوي في منطقة تواجدها، وأن يكون الجانب الاجتماعي حاضراً بقوة بعملها من خلال تعزيز التواصل مع الأهالي وبناء جسور الثقة معهم وتنمية وغرس القيم الأخلاقية والوطنية في نفوس الطلاب وترغيبهم الدائم بالمدرسة. وأضاف هناك متابعة يومية لواقع العملية التربوية وهي مستقرة ويتم حل الصعوبات بالتعاون مع مديرية التربية والمنظمات التربوية مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها الكادر التدريسي والتربوي لإنجاحها.

البعث ميديا || بسام عمار