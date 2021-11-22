تقديم التعازي بالطفلة التي توفيت إثر حريق الرمل الجنوبي

قدّم مسؤولو محافظة اللاذقية واجب العزاء لوالد الطفلة آية الشلح خلال زيارتهم بتكليف من محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال إلى منزل السيد رمضان محمد ناصر الشلح والد الطفلة في حيّ الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية.

حيث توفيت الطفلة آية في الحريق الذي نشب في المنزل مساء أمس وخلال تقديم التعازي اطلع نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المهندس فراس السوسي وعضو المكتب التنفيذي لقطاع الشؤون الاجتماعية عبد الحسن شروف ومدير الشؤون الاجتماعية والعمل عمار أحمد ورئيس مجلس المدينة المهندس حسين زنجرلي على منزل العائلة والأضرار التي لحقت به نتيجة الحريق وبناء على تكليف المحافظ سيتم إجراء أعمال صيانة للمنزل من أعمال الدهان وتمديدات كهربائية للغرفتين المحروقتين وتقديم المستلزمات المنزلية والأثاث للعائلة، إضافة إلى متابعة علاج عمّ الفقيدة الذي تعرض لحروق أثناء قيامه بإنقاذ بقية أفراد الأسرة ويعالج حالياً في المشفى الوطني باللاذقية.

اللاذقية – مروان حويجة