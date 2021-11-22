توقيع اتفاقية تعاون في المجال الثقافي التربوي بين سورية وباكستان

وقعت سورية وباكستان اليوم اتفاقية لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجال الثقافي التربوي.

وأفاد مراسل سانا في العاصمة الباكستانية إسلام آباد بأن وزير التربية الدكتور دارم طباع وقع مع وزير التعليم الاتحادي والتدريب المهني الباكستاني شفقت محمود على اتفاقية في المجال الثقافي التربوي تفسح المجال أمام البلدين الصديقين لتعزيز التعاون والاستفادة قدر الإمكان من الخبرات في هذا المجال.

وجرى التوقيع في مبنى وزارة التعليم الاتحادي والتدريب المهني الباكستاني في إسلام آباد بحضور القائم بالأعمال بالنيابة السفير مازن عبيد والسفير الباكستاني في دمشق سعيد خان ومسؤولين في وزارة التعليم الباكستاني.