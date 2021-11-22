مباحثات سورية إماراتية لتعزيز التعاون بين البلدين بمختلف المجالات

بحث سفير سورية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور غسان عباس مع الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مجموعة “بن حم” العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

ونوه الجانبان خلال اللقاء في أبوظبي أمس بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين ما أوجد مناخاً رحباً للتعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات وساهم في تعزيز الاستثمارات المشتركة.

كما جرى استعراض مجالات الاستثمار المتاحة في سورية والتي يمكن لمجموعة “بن حم” الدخول فيها خلال الفترة المقبلة وخاصة الاستثمار في مجال السفر والسياحة والفندقة.

ونوه السفير عباس بدور دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً في مساندة ودعم الشعب السوري منذ بداية الحرب على سورية والوقوف إلى جانبه.

من جانبه أكد الشيخ العامري أن القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة بكل مستوياتها حريصة على تعزيز وتوثيق علاقات الأخوة والتعاون بين الجانبين وتطويرها من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية.