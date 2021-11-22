مثقفو “صالون سلمية” يتفاعلون مع توقيع “عيون القلب”

شهدت جلسة نادي المثقفين، ضمن صالون سلمية الثقافي، فعاليات شعرية متنوعة، بدءاً من العامودي للنثر والتفعيلة، وواكب الجلسة توقيع ديوان الشاعر تامر سفر الجديد “عيون القلب”.

بداية الجلسة كانت مع الشاعرة آمنة طالب، حيث رحبت بالحضور الذي ملأ الصالة لتقدم بعضاً من أبيات الشعر من ديوان الشاعر تامر سفر الجديد، وافتتح الجلسة الشاعر وعد أبو شاهين “مدير النادي” بثلاث قصائد “الدنيا، الموت، عيون القلب”، ثم ألقت الشاعرة نظام وسوف ثلاثة نصوص نثرية “لا أخشى موتاً، يحيا الحب، رياح الزمن”، ليقدم بعد ذلك مدير الصالون الشاعر أمين حربا قصيدتين “يا أنتِ ، سلمية”، وألقى الشاعر إسماعيل عيسى نصين نثريين “كلمات، شاهد”، ثم ألقى الشاعر هيثم طالب قصيدته”سلمية”، وألقت الشاعرة آمنة طالب نصها النثري “اكتبي”، ثم تغنى الشاعر إسماعيل الآغا بنصيه المحكيين بصوته الرخيم “توقيع ديوانك، ليك الدنيا”، وليختتم المشاركات الشاعر تامر سفر بقصيدتين “عيون الزمن، يا ديرتي”.

ثم بدأت مراسم توقيع ديوانه “عيون القلب” وقدم نسخاً منه للحضور، واعتبر سفر أن توقيع ديوانه الثاني في هذا المكان هو تعبير حي من إدارته عن مواكبة الثقافة بكل تفاصيلها، مؤكداً أن منبر صالون سلمية الثقافي ورغم صغر مساحته إلا أنه يحتوي كل العقول والألباب ليكون محطة ثقافية هامة في سلمية بلد الفكر وموطن الثقافة.

نزار جمول