إنجاز تحاليل مخبرية لـ 1250 عينة خلال العام بمرفأ طرطوس

حققت مديرية مخابر مرفأ طرطوس نقلة نوعية في تحليل العينات وخاصةً بعد إنجاز صيانة لمجموعة من الأجهزة النوعية ذات التقانة العالية وبخبرات محلية كانت متوقفة لفترة طويلة.

المهندس أحمد ديوب مدير المخابر في الشركة العامة لمرفأ طرطوس، أوضح أن المخابر الغذائية والكيميائية ومخابر مواد البناء والنسيج والمعادن استطاعت تحليل مايزيد عن 1250 عينة مختلفة، ساهم بذلك ماعملت عليه المديرية من إنجاز المرحلة الأولى والثانية من تأهيل مخبر المعادن وفق نظام الجودة على المواصفة الدولية iso17025 ،حيث تمكنت مؤخراً من تحليل عينات مثل القمح وبعض المعادن والتي كان يجرى تحليلها في محافظة أخرى، ما وفر الوقت والجهد والمال.

وذكر ديوب أن المديرية تعمل على مد جسور التعاون مع المشروع الإنتاجي الوطني للمساهمة بتدريب بعض الكوادر لديهم على التحاليل الجرثومية والأساسية في مخابر المرفأ، والتنسيق مع البحوث العلمية، وتدعو المديرية التجار والصناعيين والمستثمرين لتحليل عينات المواد المنتجة أو المصنّعة أو المستوردة لدى مخابر الشركة العامة لمرفأ طرطوس، حيث يتم أيضاً منحهم شهادات الاعتمادية المطلوبة ومتابعة التحاليل بإشراف المكتب الناظم للجودة في المديرية.

البعث ميديا – ميس خليل