“الحسكة” تدعو “الأمم المتحدة” للضغط على ميليشيا “قسد”

دعا محافظ الحسكة، اللواء غسان حليم خليل، المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سورية، والوفد المرافق له، خلال زيارتهم للحسكة، إلى الضغط على ميليشيا “قسد” الانفصالية المدعومة من قبل قوات الاحتلال الأمريكي اللاشرعي، وإطلاق سراح 2285 مدرسة والتي من المفروض أن تستوعب مائتي ألف تلميذ وطالب، والتي حولتها الميليشيا إلى مقرات وثكنات عسكرية وحرمت هذه الأعداد الكبيرة من الطلاب والتلاميذ من حق التعلم.

وأكد المحافظ بأن هناك مخيمات تضم الآلاف من النازحين والمهجرين، لذلك فهي تحتاج إلى المزيد من المساعدة والدعم من كافة المنظمات والجمعيات العاملة في المجالين الإغاثي والإنساني، إضافة إلى مشكلة المياه، حيث ما يزال المحتل التركي يسيطر على محطة مياه علوك، ويتم قطع المياه بين يوم وآخر حتى يومنا هذا.

وبيّن المحافظ بأن المحتل التركي أقدم أيضاً على سرقة حصة سورية من مياه نهر الفرات بحيث لم يصلنا حالياً إلا كمية قليلة، الأمر الذي أثر سلباً على عملية توليد الطاقة الكهربائية وعلى الواقع الزراعي وتأمين مياه الشرب.

بدوره، أكد الممثل المقيم، بالعمل على إيجاد حلول مستدامة لمحطة آبار علوك كونها المصدر الوحيد لتأمين مياه الشرب لمدينة الحسكة، مشيراً إلى رفع موضوع انقطاع المياه إلى أعلى المستويات لتتم مناقشته من قبل كافة الأطراف في الأمم المتحدة، وكذلك زيادة تواجد الجمعيات العاملة في المحافظة، والعمل على تمتين كل القطاعات.

كما أشار المنسق المقيم إلى أن عملية تأمين اللقاحات في سورية كانت الأسوأ، حيث إن الكميات التي وصلت من اللقاح أقل مما كان متوقعاً، وكانت نسبة المواطنين الذين أخذوا اللقاح ضد فايروس كورونا لا تتجاوز نسبة ٣ ونصف بالمائة.

الحسكة – إسماعيل مطر