“الزراعة” تؤكد عدم صلاحيّة بذار القمح التي يوزعها الاحتلال الأمريكي بالحسكة

أكدت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عدم صلاحية بذار القمح التركي المنشأ والذي قدمته قوات الاحتلال الأمريكي عبر ما تسمى “هيئة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” للفلاحين في عدة مناطق بريف القامشلي، وذلك حسب ما أثبتت التحاليل المخبرية في الوزارة.

وفي تصريح لـ “سانا” بيّن مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في الحسكة المهندس سعيد ججي أن المديرية “قامت بإرسال عينة من بذار القمح الذي قدمه الاحتلال الأمريكي إلى مخابر وزارة الزراعة وتبين عدم صلاحيتها للزراعة بسبب ارتفاع نسبة النيماتودا والتي وصلت إلى 40 بالمئة ما يشكل خطراً كبيراً على الزراعة في المنطقة لا سيما أن آثارها تلحق ضرراً كبيراً يتفاقم بمرور الوقت”.

وحذر ججي الفلاحين والمزارعين في ريف القامشلي والمنطقة من التعامل مع هذه البذار ذات المنشأ التركي داعياً إلى اتلافه وعدم زراعته لأن ضرره سيستمر لسنوات ويتسبب بوباء للأراضي الزراعية ويخرجها من الاستثمار.

المصدر|| سانا