الشركة السورية للنقل والسياحة: الانتقال من الخسارة إلى الربح..

عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لمجلس إدارة الشركة السورية للنقل والسياحة برئاسة م. محمد رامي رضوان مرتيني وزير السياحة – رئيس مجلس الإدارة، تم خلال الاجتماع استعراض واقع أعمال الشركة وتطور أدائها خلال السنوات الماضية وانتقالها من حالة الخسارة إلى تحقيق أرباح استثنائية تجاوزت /3/ مليارات ل.س للأرباع الثلاثة الأولى لعام 2021.

أكد وزير السياحة – رئيس مجلس الإدارة على مساهمة الشركة الفعالة والإيجابية في قطاع السياحة الداخلية والشعبية خاصة، عبر إشادة وتشغيل عدد من الشواطئ المفتوحة والمنشآت المخصصة للعائلات السورية في محافظتي اللاذقية – وادي قنديل وطرطوس – شاطئ الكرنك والمشاريع القادمة في منطقة أبو عفصة العقارية، وفي القنيطرة منتزه سد المنطرة، كما تم استعراض أداء المشاريع الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص في موقع مقر الشركة بمنطقة صحنايا، وتخلل الاجتماع مناقشة خطط الشركة للأعوام القادمة وأهمها إعادة تفعيل أسطول شركة الكرنك برفدها بوسائل نقل حديثة لتقوم بدورها وفق التوجيه الحكومي وتأمين خدمات النقل بين المحافظات وضبط الجودة والأسعار لكافة شرائح المواطنين والراغبين بالسفر عبر الطرق البرية بين المحافظات ، كما تناول الاجتماع الواقع المالي والإداري للشركة.

وفي الختام تم توجيه الشكر للكادر الإداري والعاملين في الشركة تقديراً للنتائج اللافتة، وتم إقرار تفويض مجلس الإدارة بمتابعة المشاريع الاستثمارية ومشاريع السياحة الشعبية المطروحة وتقديم مكافآت للإداريين والعاملين في الشركة.

يذكر أن الشركة السورية بنسبة 99،98% شركة مساهمة عامة يساهم فيها مصرف توفير، وزارة السياحة والقطاع الخاص.

حضر الاجتماع ممثلو وزارة السياحة ومدير عام مصرف التوفير ومدير عام الشركة السورية للنقل والسياحة وممثل المساهمين في القطاع الخاص.