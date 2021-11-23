بسام كوسا “لن أكون في ذلك المنصب”

نفى الممثل السوري “بسام كوسا” كل ما يتم تداوله عن استلامه لمنصب نقيب الفنانين السوريين خلفاً للممثل الراحل “زهير رمضان”.

وكتب “كوسا” عبر حسابه الرسمي على فايسبوك أنه يتشكر كل من يكتب بأن هناك فكرة بإمكانية استلامه منصب نقيب الفنانين مبيناً أنه لن يكون في ذلك المنصب بشكل قاطع متمنياً النجاح لكل من سيستلم لاحقاً.

يذكر أن نقيب الفنانين الممثل السوري “زهير رمضان” فارق الحياة قبل أيام نتيجة إصابته بالتهاب رئوي حاد ما أودى بحياته ما أدى لشغور المنصب، ونعى العديد من الفنانين “رمضان” بحزن كبير معربين عن الفراغ الذي تركه في الدراما السورية.