تجهيز مشفى الباسل لجراحة القلب بحلب بأجهزة طبية متطورة

يستقبل مشفى الشهيد باسل الأسد لأمراض وجراحة القلب في حلب ما يقارب 100 مريض يومياً، لتلقي الخدمات الطبية المتنوعة، بالإضافة إلى إجراء العمليات الجراحية وعمليات التنظير والقثطرة القلبية.

وأجرى المشفى لغاية الأول من شهر أيلول 110 عمليات قلب مفتوح، و850 عملية قثطرة قلبية، وراجع المشفى 13500 مريض، واستقبلت العيادات الطبية 5500 مريض.

وبلغت عدد صور الإيكوغراف قلب 1400 صورة، وبلغ عدد مرضى العناية المشددة 1206 مرضى، وصور المشفى 4040 صورة محور طبقي و5597 صورة رنين مغناطيسي.

وبين مدير عام الهيئة العامة للمشفى الدكتور خالد حيدر أنه تم تركيب جهاز اختبار جهد القلب ومخبر وظائف الرئة، كما تم تزويد المشفى بجهازين لقياس غازات الدم الشرياني وشواردها، ويجري العمل حالياً على تجهيز مخبر كامل لزرع الدم لافتتاحه خلال الفترة القريبة القادمة، كل ذلك يضاف إلى مجموعة الخدمات المخبرية التي يقدمها المشفى وخدمات التصوير الطبقي المحوري والرنين المغناطيسي.

وأشار الدكتور خالد حيدر إلى أن المشفى يعمل بكامل طاقته ويستوعب كافة المراجعين الذين يعانون من الأعراض القلبية، مضيفاً بأن الخدمات الطبية التي يقدمها المشفى متنوعة ونوعية لجهة التعاطي الاسعافي مع الحالة أو إجراء العمليات الجراحية، والمشفى مزود بأحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة، إضافة لكادر طبي وتمريضي مميز ومتمرس في العمل.

وأشار الدكتور حيدر إلى أن قسم الإسعاف القلبي يضم 4 أسرة إسعافية ومزود بكافة الخدمات الطبية من إيكو وتخطيط ويستقبل الحالات المرضية بشكل يومي ومجاني، فيما يبلغ استيعاب قسم العناية المشددة 20 سريراً، أما قسم القثطرة القلبية فهو مزود بجهازين بإشراف كادر طبي مؤلف من من 14 طبيباً وطبيبة.

وفيما يخص العمليات الجراحية أوضح الدكتور حيدر أنه يتم إجراء عمليتين جراحيتين كل أسبوع، كما تقدم أقسام العناية الجراحية والعيادات القلبية الخدمات الاستشارية والعلاجية وقسم الإيكوغراف، وبموازاة ذلك يتم إجراء تقييم يومي للحالات المرضية من خلال قسم متخصص مهمته متابعة ومراقبة غرف المرضى والتي تستوعب 20 سريراً.

حلب – معن الغادري