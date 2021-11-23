سورية تعرب عن تهنئتها الحارة لقيادة وشعب فنزويلا على إنجاز الاستحقاق الانتخابي

أعربت سورية عن تهنئتها الحارة لقيادة وشعب جمهورية فنزويلا على إنجاز الاستحقاق الانتخابي موضحة أن نتيجة الانتخابات تؤكد مجدداً على تمسك الشعب الفنزويلي بالحفاظ على سيادة البلاد ورفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا اليوم: تعرب الجمهورية العربية السورية عن التهنئة الحارة لقيادة وشعب جمهورية فنزويلا البوليفارية على إنجاز الاستحقاق الانتخابي والانتصار الباهر الذي حققه الحزب الاشتراكي الحاكم.

وأضاف المصدر: إن نتيجة هذه الانتخابات تؤكد مجدداً على تمسك الشعب الفنزويلي بخيارات الثورة البوليفارية وفي مقدمتها الحفاظ على سيادة البلاد ورفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية وتعزيز مسيرة الاستقرار والتنمية.