آخر حصيلة لإصابات ووفيات كورونا عالميا

أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 5 ملايين و18 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019.

و,فقا لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي، وصل إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم لغاية الآن إلى 258912113 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى 5181348 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 234256902 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 795834 حالة وفاة من أصل 48811860 إصابة، تليها الهند مع تسجيلها 466147 حالة وفاة من أصل 34533473 إصابة، ثم البرازيل ثالثا بتسجيلها 613066 حالة وفاة من أصل 22030182 إصابة.