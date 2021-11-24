الجو بين الصحو والغائم جزئيا نهارا وبارد ليلا

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية صباح اليوم أن تميل درجات الحرارة للارتفاع بشكل طفيف لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو اليوم بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر في المنطقة الساحلية خلال ساعات بعد الظهر والمساء، ويكون باردا ليلا بشكل عام وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية، محذرة من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في معظم المناطق الداخلية والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة غدا للانخفاض قليلا مع بقائها حول معدلاتها أو أدنى بقليل ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق المنطقة الشمالية الغربية والساحلية والوسطى.