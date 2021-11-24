تظاهرات في تركيا تطالب باستقالة حكومة العدالة والتنمية وإجراء انتخابات مبكرة

بعد الهبوط القياسي لليرة التركية، عمت تظاهرات في إسطنبول تطالب باستقالة حكومة العدالة والتنمية الإخوانية، في وقت تواجه فيه تركيا أسوأ أزمة نقدية على الإطلاق منذ آب 2018.

وأظهرت فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي خروج تظاهرات في العاصمة التركية ردّد فيها المتظاهرون شعارات مندّدة برئيس النظام التركي رجب طيب إردوغان، مطالبين باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وسجلت الليرة التركية انخفاضاً جديداً غير مسبوق أمس الثلاثاء، حيث خسرت 13% من قيمتها في غضون ساعات قليلة أمام الدولار، لتصل إلى نحو 13 ليرة مقابل الدولار، في أدنى مستوى تعرفه.

ويأتي هذا التراجع القياسي الجديد غداة تصريحات رئيس النظام التركي إردوغان الذي أكد أنه لن يغيّر سياسته النقدية، وسيواصل “مقاومة الضغوط” التي تدعوه إلى رفع معدلات الفائدة الأساس. وقال: “يمكننا أن نرى تلاعب البعض بسعر الصرف والعملة الصعبة ومعدلات الفائدة ورفع الأسعار”.

وأسهمت هذه التصريحات في تراجع أكبر للعملة المحلية، فيما تثقل تكلفة المعيشة كاهل شريحة واسعة من السكان.

وتواجه تركيا أسوأ أزمة نقدية على الإطلاق منذ آب 2018، عندما بلغ سعر صرف الليرة أدنى مستوياته خلال خلاف مع الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب.