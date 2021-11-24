تفكيك أخطر شبكات التجسس في العراق

فككت قوات الأمن العراقية اليوم أخطر شبكة للتجسس وقرصنة المعلومات واعتقلت عناصرها.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها نقلته وكالة الأنباء العراقية واع “بناء على المعلومات الاستخبارية الواردة بشأن وجود شبكة للتجسس وقرصنة المعلومات في محافظة كربلاء، شرعت مفارز جهاز الأمن الوطني بتفعيل الجهد الاستخباري والميداني لمقاطعة المعلومات.. وبعد مراقبة دامت لأيام تمكنت من تفكيك شبكة مؤلفة من خمسة متهمين يعدون من أخطر شبكات التجسس والقرصنة في العراق”.

وأشار البيان إلى أنه جرى تدوين أقوال الموقوفين حيث اعترفوا بتلقيهم دورات تدريبية خارج البلاد وسعيهم لاختراق قواعد بيانات مؤسسات الدولة الأمنية وتسريب المعلومات الخاصة بجهاز الأمن الوطني بغرض بيعها مؤكداً إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.