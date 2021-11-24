في احتفالية أيام الثقافة السورية.. عروض سينمائية في جميع المحافظات

ضمن احتفالية أيام الثقافة السورية التي تقام تحت عنوان “الثقافة أصالة وتجدد” من 23 ولغاية 30 تشرين الثاني، أطلقت المؤسسة العامة للسينما مجموعة من العروض السينمائية في صالاتها والمراكز الثقافية، وافتتحتها بالعرض الخاص للفيلم الروائي “الإفطار الأخير” مساء اليوم الأربعاء للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد في دار الأسد للثقافة والفنون، وهذه العروض هي: “دمشق–حلب”، إخراج باسل الخطيب، “ماورد” إخراج أحمد ابراهيم، “أمينة” إخراج أيمن زيدان “، رجل وثلاثة أيام”، و”درب السما” إخراج جود سعيد “، ردّ القضاء” إخراج نجدت اسماعيل أنزور، “العاشق” إخراج عبد اللطيف عبد الحميد.