محافظة طرطوس تكرم المشاركين المتميزين في معرض الباسل

في خطوة تعكس الاهتمام الرسمي برعاية واحتضان المتميزين في كافة المجالات الإبداعية، كرمت محافظة طرطوس أمس عدداً من المشاركين في معرض الباسل للإبداع، الذي تم تنظيمه مؤخراً بمشاركة عدد من المبدعين من محافظة طرطوس.

وخلال كلمته، رحب المحامي صفوان أبو سعدى محافظ طرطوس، بالمشاركين المميزين والذي حصلوا على ميداليات ذهبية وجائزة الإبداع في المعرض، حيث أشار إلى أهمية كوكبة من أبناء المحافظة في هذا المعرض الذي أصبح تقليداً سنوياً لرعاية الإبداع وتكريم المبدعين من أعلى المستويات في الدولة بهدف تعزيز الحالة الإبداعية وتقديم ما تحتاجه من أجل مستقبل سورية وتقدمها في كافة المجالات..

بدورهم تحدث عدد من المشاركين المكرمين حول أهمية أعمالهم ودورها البناء في إعادة إعمار سورية وتحقيق نهضة صناعية واقتصادية، حيث أشار كل من الدكتور علي علي والدكتور عدنان أحمد وطالب الماجستير جعفر محمود الحاصلين على الجائزة الذهبية من المعرض، إلى أن مشروعهم يقوم على توفير الطاقة في محركات الديزل في قسم أعمال المكيانيك في المعرض، لافتين في حديثهم عن أهمية توفير الطاقة المستخدمة وتحويلها إلى طاقة نظيفة، وكذلك إطالة عمر المحركات، ولا سيما بالنسبة للسيارات الثقيلة التي تعود ملكيتها للقطاع العام، و ذلك نظراً لحجم الأعمال وما تصرفه الدولة من رصد لاعتمادات الصيانة والوقود وغيرها.

بدورها تمنت المشاركة جمان حنا دعم مشروعها الهام والذي قدمته في المعرض والمتعلق بتدوير النفايات والاستفادة من مخلفاتها المختلفة ولا سيما في ظل الظروف الحالية الصعبة وما تستطيع كل عائلة توفيره، كما تحدثت المهندسة ديما سلامة عن مشاركتها في المعرض حول إعادة الإعمار القادمة وما ينتظره السوريون من المبدعين ولا سيما في مجالات الهندسة الإنشائية والمعمارية، لافتة إلى إن رعاية مثل هذه المشاريع وتبنيها تكفل المحافظة على هذه الإبداعات، وتضمن استمرارية الإبداع كون سورية ولادة لهؤلاء المبدعين، وقد وعد المحافظ بتبني هذه المشاريع، وإمكانية الاستفادة منها بالتنسيق مع الجهات الرسمية من وزارات ومؤسسات عامة، لافتاً إلى حرص القيادة والحكومة على تذليل كافة العقبات والصعوبات ورعاية مثل هذه المشاريع الحيوية، لا سيما في مرحلة إعادة إعمار سورية وحاجة المجتمع لتضافر كل الجهود الخيرة لتحقيق ذلك.

بدوره أشار كل من بسام حمود نائب المحافظ وورود سليمان مديرة تنمية المشاريع الصغيرة في محافظة طرطوس إلى مستوى التنسيق بين المحافظة والجهات ذات العلاقة، ولا سيما وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كونها معنية بمعرض الباسل السنوي ورعايته واحتضان المبدعين بهدف دعم كل مجالات الإبداع.

طرطوس-لؤي تفاحة