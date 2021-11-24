مرتيني: عام 2022 أفضل عام سياحي بعد سنوات الحرب.. وفرص كبرى للاستثمار

كشف وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني في مؤتمر صحفي وجود عشرات الطلبات المقدمة من أشخاص ومجموعات سياحية في دول أوروبية لزيارة سورية على طاولة الوزارة متوقعا أن يكون عام 2022 أفضل عام سياحي بعد سنوات الحرب حيث كانت هناك بوادر مشجعة لعودة المجموعات السياحية عام 2019 لكنها توقفت بسبب تداعيات وباء كورونا.

وفي المؤتمر الذي عقد اليوم بوزارة الإعلام أشار الوزير مرتيني إلى وجود فرص كبرى للاستثمار السياحي في سورية تؤمن عملاً لأكثر من 100 ألف شخص حتى عام 2030 وإلى وجود 40 مشروعاً سيتم عرضها في ملتقى الاستثمار السياحي العام القادم وهي لجهات عامة منها وزارة السياحة ومجالس المدن وبعض المنظمات الشعبية مبيناً أن من بين هذه المشاريع 8 فرص استثمارية كبرى.

وبين وزير السياحة أن الوزارة اعتمدت خطة لـ 10 سنوات قادمة بهدف تطوير القطاع السياحي وأن الاهتمام يتركز حالياً على السياحة الشعبية وعودة السياحة الثقافية مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى إعادة دور قطاع السياحة التنموي والمساهم في بناء الاقتصاد الوطني وإلى توليد فرص عمل وتعزيز الصورة الحضارية لسورية واستعادة موقعها كمقصد في خارطة السياحة الإقليمية والعالمية.

المصدر- سانا