مشروع الصرف الصحي بحي الجورة في بلدة قنوات بانتظار استكماله

لطالما عانى سكان حيّ الجورة في بلدة قنوات في السويداء، من مشكلة الصرف الصحي غير المخدم في المنطقة، وكثيراً ما كان يختلط مع مياه الشرب، غير المياه القذرة التي تجري على الشارع، إضافةً للروائج الكريهة التي أصبحت تخنق أهالي المنطقة.

طالب الأهالي بتنفيذ مشروع الصرف الصحي كاملاً فالتنفيذ الجزئي لن يحل المشكلة، مؤكدين أن ٢٠ منزلاً غير مخدم بطريقٍ نظامي، وصرف صحي، وأن هذه المنطقة منخفضة فكل مياه الشتاء تأتي إليها، مشيرين إلى أنهم بانتظار هذا المشروع منذ عشر سنواتٍ تقريباً، إضافة إلى معاناة الطلاب مع مياه الصرف أثناء طريقهم إلى المدارس.

وبين رئيس مجلس بلدة قنوات “كفاح المهتار” أن هذا المشروع مركزي لحي الجورة في بلدة قنوات، إذ بدأ بتنفيذ خط فرعي بتكلفة ٢٧ مليون ليرة سورية، كمرحلة أولى، لاستكماله لاحقاً بالخطوط الفرعية الأخرى والخط الرئيسي.

علماً أن هذا المشروع يخدّم ما لا يقل عن ٢٠٠٠ مواطن يعانون من تلوث البيئة والمياه الملوثة منذ سنوات، كما أنه سيرفع الضرر عن المنطقة المذكورة.

السويداء_ غرام زين الدين