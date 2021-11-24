معرض لمنتجات المرأة الريفية

أقامت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بريف دمشق معرضاً للصناعات المتنوعة بمساهمة المرأة الريفية.

وأوضح مدير الشؤون حسام الصوان، في تصريح خاص للبعث ميديا، أن المعرض يعد ثمرة من أعمال المرأة، إضافة للفائدة المادية التي تجنى منه، والتعريف بمنتجات المرأة الريفية والحرف التي تتقنها في عملها، وتتنوع الأعمال ما بين المونة من مواد غذائية تقليدية اعتادت عليها المرأة الريفية في قريتها، إضافة إلى الأعمال الحرفية المختلفة من ملابس وأعمال التريكو والصوف والحبكة والحقائب و ألبسة الأطفال واللوحات الزخرفية والرسومات على الخشب والزجاج والقماش, و هناك أعمال لصنع السجاد اليدوي بمهارة وتقنية عالية.

مشيراً إلى أن منتجات المعرض يتم عرضها للبيع بأسعار مناسبة للجميع.

ريف دمشق- عبد الرحمن جاويش