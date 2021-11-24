من «غوغل»…مجموعة مجانية من الملابس الرقمية

أطلقت شركة غوغل مجموعة من الملابس الرقمية لمستخدمي الهواتف المحمولة لتجربتها بشكل افتراضي.

ووفق الموقع الرسمي للشركة فإن المجموعة المجانية المكونة من 12 قطعة والتي تشمل بزة معدنية ضيقة للخصر ومعطفا مبطنا لامعا ولباسا مستقبليا غير موجودة فعليا وهي مجرد مجموعة من عمليات المحاكاة الرقمية المتطورة التي تم إنشاؤها باستخدام برنامج ثلاثي الأبعاد.

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن لعشاق الموضة أن يروا أنفسهم وهم يرتدون التصميمات عن طريق تحميل صورهم إلى موقع ويب معين واختيار القطعة التي يريدون ارتداءها ويتم بعد ذلك وضع الثوب الرقمي فوق الصورة الأصلية ما يخلق انطباعاً بأن المستخدم يرتدي القطعة بالفعل.