مهرجان بغداد يكرم سلاف فواخرجي

توجهت الفنانة السورية “سلاف فواخرجي” بالشكر الكبير لبلدها “سوريا” وللعراق وشعبها ولزوجها الفنان “وائل رمضان” الذي يأخذ بيدها دائماً، وذلك بعد تكريمها مؤخرا في مهرجان “بغداد” الدولي للمسرح بدورته الثانية.

وقالت “فواخرجي” خلال كلمتها في حفل توزيع الجوائز في المهرجان إنها منذ أن وعت في “سوريا” كان هناك صوت عراقي قريب جداً موجود بكل تفاصيل حياة السوريين محبب وقريب، معتبرة أن السبب قد يعود إلى اللهجة الجميلة وعذوبة اللفظ وجمال المعنى والشجن والأحاسيس، لكن هذا الصوت كان يختم كلامه دائماً وصوته بدمعة وحرقة وكأنه يريد أن يبرر من خلال دمعته بالقول: إنها العراق، على حد تعبيرها.