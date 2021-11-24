18 مرشحاً لملء الشاغر في مجلس الشعب عن حمص

أدى رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب، لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة حمص عن القطاع /أ/، اليمين القانونية أمام رئيس اللجنة القضائية الفرعية القاضي علي سليمان.

وأوضح المحافظ بسام بارسيك أن المحافظة أنهت جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لإجراء انتخابات مجلس الشعب لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة حمص والمقرر إجراؤها السبت القادم في السابع والعشرين من الشهر الحالي، مؤكداً على أهمية الالتزام بالتعليمات الانتخابية وضرورة ممارسة كل مواطن حقه في انتخاب ممثليه في مجلس الشعب بكل شفافية ونزاهة عبر المراكز الانتخابية البالغ عددها /150/ مركزاً والمنتشرة في كافة مناطق المحافظة.

حمص –عادل الأحمد