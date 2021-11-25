آخر حصيلة لوفيات وإصابات كورونا عالميا

حصد فيروس كورونا حياة أكثر من 5 ملايين و 190 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019.

ووفق موقع وورلد ميترز الأمريكي، فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 259637805 إصابات، وإجمالي الوفيات إلى 5190579 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 234787051 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 797725 حالة وفاة من أصل 48935289 إصابة، تليها الهند مع تسجيلها 466584 حالة وفاة من أصل 34541349 إصابة، ثم البرازيل ثالثا بتسجيلها 613339 حالة وفاة من أصل 22043112 إصابة.