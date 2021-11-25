أسعار النفط تتراجع عالميا

تراجعت أسعار النفط اليوم انتظارا لرد أوبك زائد على إفراج عن الاحتياطيات بقيادة أمريكا.

وبحسب “رويترز”، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 78.30 دولارا للبرميل مواصلة تكبد خسائر بعد تراجعها 11 سنتا أمس.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 82.20 دولارا للبرميل بعد خسارة ستة سنتات أمس.

وقال محللون إن بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة أمس أظهرت أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير تراجعت أكثر من المتوقع حتى مع زيادة مخزونات الخام ما يشير إلى حاجة السوق للمزيد من النفط.

وتتجه الأنظار كلها الآن إلى مجموعة أوبك زائد التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وروسيا وحلفاء المقرر أن تجتمع الأسبوع المقبل لبحث الطلب والمعروض النفطي.