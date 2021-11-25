الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا

أطلقت الصين اليوم قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب البلاد.

وذكرت وكالة شينخوا أنه تم إطلاق القمر الصناعي (شييان 11) على متن صاروخ حامل من طراز (كوايتشو 1أيه) ودخل المدار المخطط له، حيث سيتم استخدام القمر الصناعي بشكل أساسي في مسح الأراضي والتخطيط الحضري وتقدير غلة المحاصيل والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها.

وتعد عملية الإطلاق هي المهمة الـ 13 للصواريخ الحاملة من طراز (كوايتشو 1أيه).

ويعد (كوايتشو1أيه) صاروخا حاملا صغيرا منخفض التكلفة يعمل بالوقود الصلب مع فترة إعداد قصيرة وهو مصمم لإطلاق أقمار صناعية منخفضة المدار وتزن أقل من 300 كيلوغرام.