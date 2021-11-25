تخصيص 3033 مسكنا للمكتتبين بعدد من المحافظات

أعلنت المؤسسة العامة للإسكان عن تخصيص 3033 مسكنا للمكتتبين في مشاريع السكن الشبابي والادخار والسكني والبرنامج الحكومي للإسكان في عدد من المحافظات.

وأشارت المؤسسة في إعلانها اليوم إلى أن المساكن تتوزع على 2080 مسكنا للمكتتبين على مشروع السكن الشبابي في محافظة ريف دمشق مشروع ضاحية الديماس الجديدة الفئة (أ) للمرحلة الخامسة و633 مسكنا للمكتتبين في محافظة حلب على مشروع السكن الشبابي بمنطقة الأشرفية والادخار السكني بمنطقة شمال الأشرفية والمكتتبين على مشروع البرنامج الحكومي للإسكان.

ويشمل توزيع المساكن أيضا المكتتبين على مشروع الادخار السكني المتقدمين بطلبات خطية تتضمن رغبتهم بنقل اكتتابهم إلى منطقة المعصرانية وسوق الجمعة والتخصيص بأحد المساكن المتوافرة.

وحسب الإعلان تم تخصيص 160 مسكنا للمكتتبين على مشروع السكن الشبابي بمحافظة حمص غرب طريق دمشق الفئة (أ) للمرحلة الخامسة والمكتتبين على مشروع الادخار السكني في منطقة الوعر وتلكلخ والمكتتبين على مشروع البرنامج الحكومي في منطقة توسع الوعر وتلكلخ والمكتتبين على مشروع الادخار السكني المتقدمين بطلبات خطية تتضمن رغبتهم بنقل اكتتابهم إلى منطقة غرب طريق دمشق والتخصيص بأحد المساكن المتوافرة.

وشمل التخصيص أيضاً 160 مسكنا للمكتتبين على مشروع السكن الشبابي في محافظة القنيطرة مدينة البعث للفئتين (أ و ب) مرحلة أولى.

ولفتت المؤسسة في إعلانها إلى أنه خلال شهر من تاريخه سيتم نشر الجداول الاسمية للمكتتبين مرتبة حسب أرقام الأفضلية ومواعيد جلسات التخصيص والقيم التخمينية للمساكن داعية المشمولين في الإعلان إلى مراجعة الإدارة العامة للمؤسسة وفروعها مصطحبين معهم دفتر الاكتتاب ليصار إلى تدقيق مدفوعاتهم المسددة من قبلهم خلال مدة أسبوع من تاريخه.

وأشارت المؤسسة إلى أنه سيتم الإعلان عن باقي التخصيصات في باقي المحافظات تباعاً.