حالة الطقس لليومين القادمين

تتأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا، نتيجة لذلك تنخفض درجات الحرارة قليلا مع بقائها أعلى من معدلاتها.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية صباح اليوم أن يكون الجو اليوم غائما جزئيا بشكل عام مع استمرار الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر وخاصة فوق المنطقة الشمالية الغربية والساحلية والوسطى.

ويكون الجو باردا ليلا بشكل عام وخاصة في المرتفعات الجبلية والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة تتحول إلى جنوبية شرقية في المناطق الشرقية والجزيرة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتصبح درجات الحرارة غدا أعلى من معدلاتها ويبقى الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر وخاصة فوق المنطقة الساحلية، ويكون الجو باردا ليلا بشكل عام خاصة في المرتفعات الجبلية ويحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والشمالية.

وهطلت أمطار في محافظة اللاذقية سجل أعلاها 15 في القطيلبية و12 مم في وادي قنديل وكسب 4 مم وفي القرداحة وبوقا بريف اللاذقية وفي مطار الباسل فسجلت 1 مم.