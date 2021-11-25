عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول «داعش» في ديالى

أطلقت القوات العراقية المشتركة اليوم عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة ديالي وسط البلاد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن بيان لعمليات الحشد الشعبي في ديالي إن العملية بدأت على ثلاثة محاور بالتعاون مع قطعات الجيش لتفتيش المنطقة الجبلية المحصورة بين تقاطع النقشبندية الواقعة شمال ناحية جلولاء وتقاطع الخضران شمال ناحية قرة تبة.

وأشار إلى أن المنطقة التي انطلقت فيها العمليات لم تنفذ فيها سابقا أي عملية أمنية بسبب تضاريسها الطبيعية الصعبة.