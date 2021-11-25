مخلوف يستهل نشاطه في السويداء بزيارة صرح الثورة السورية الكبرى

استهل محافظ السويداء نمير مخلوف جولاته الميدانية بزيارة صرح الثورة السورية الكبرى، برفقة الرفيق فوزات شقير أمين فرع الحزب، ووضع إكيل من الزهور على ضريح المجاهد سلطان الأطرش وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.

محافظ السويداء أشار إلى أن الصرح هو رمز وطني سوري جامع يخلّد بطولات الأجداد الذين لم يناموا على ضيم ولم يقبلوا أن يبقى المحتل جاثماً على أرض الوطن بل تصدوا له وقاوموه من اللحظة الأولى للاحتلال في مشهد سوري متماسك اختصره الأطرش بشعار الثورة الخالد: الدين لله والوطن للجميع.

ولفت المحافظ إلى ضرورة الانتهاء من أعمال صيانة الصرح بأسرع وقت ليعود إلى ألقه وبأفضل مما كان.

حضر الزيارة الفعاليات السياسية والدينية والاجتماعية في المنطقة.

وفي مضافة قائد الثورة قدّم حفيده ثائر منصور الأطرش عرضاً تاريخياً وسياسياً واجتماعياً للمدلولات الوطنية للمضافة التي كانت مركزاً للقرار الوطني الحر بكافة أطياف المجتمع السوري وعلى مساحة الجغرافية السورية إبان الاحتلال الفرنسي البغيض.

السويداء _ رفعت الديك