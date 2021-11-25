نفوق63 دجاجة بسبب موسيقى صاخبة!

تسببت موسيقى صاخبة صادرة عن أحد الأعراس الذي أقيم في قرية هندية بنفوق 63 دجاجة بعد تعرضها لنوبة قلبية.

وتتخلص أحداث الواقعة في الاشتباه بأن النوبة القلبية كانت سبب نفوق هذا العدد من الدجاج لدى المزارع الهندي رانجيت كومار باريدا، الذي قدم شكوى إلى شرطة نيلاجري.

وتحدث المزارع في شكواه عن أنه طلب من موكب زفاف، كان يمر بالقرب من مزرعته إخفاض صوت الموسيقى الأمر الذي أثار حفيظة المشاركين ليطلبوا من “الدي جي” رفع الصوت، ويتوقف الموكب قرب المزرعة لمدة 15 دقيقة ويصدر أصواتا موسيقية مرتفعة.

وأرفق باريدا شكواه في مركز الشرطة بتقرير للأطباء البيطرين الذين زاروا مزرعته وأخبروه أن سبب الوفاة يعود إلى النوبة القلبية.

وأضاف في الشكوى أنه يملك ألفي دجاجة نفق منها 63، مقدرا خسائره المالية بـ25 ألف روبية، بحسب ما نشرت صحيفة indiatimes.

من جهتها فتحت الشرطة تحقيقا بالواقعة وطلبت مساعدة الخبراء البيطريين لتحديد سبب الوفاة كما وطلبت من العريس أو أي من أفراد أسرته مراجعة المركز.