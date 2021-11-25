هطولات مطرية غزيرة في اللاذقية

شهدت محافظة اللاذقية هطولات مطرية غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية قوية، حيث أدى تساقط الأمطار الغزيرة إلى تشكّل الجريانات المائية التي غطت معظم شوارع مدينة اللاذقية والطرقات العامة، وقد سارعت ورشات الصيانة في مجلس مدينة اللاذقية وشركة الصرف الصحي إلى معالجة بعض الاختناقات، حيث أوضح مدير الخدمات والصيانة في مجلس مدينة اللاذقية، المهندس ثائر جعفر، أنه حصلت بعض التجمّعات المائية في عدد من شوارع مدينة اللاذقية، لاسيما مقابل سوق قنينص، دوّار عدن، شارع أوتستراد الجمهورية، أثناء الغزارة المطرية صباح اليوم، ونتيجة حدوث انجرافات للأتربة والأوساخ، وأشار إلى أنّ ورشات المديرية وشركة الصرف الصحي تعمل حالياً على معالجتها.

اللاذقية – مروان حويجة