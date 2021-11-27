وزير الأوقاف يلتقي علماء ومعلمات القرآن الكريم في حماة

التقى السيد وزير الأوقاف د. محمد عبد الستار السيد ظهر اليوم مع السادة العلماء ومعلمات القرآن الكريم في محافظة حماة، وذلك في جامع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمدينة حماة، حيث استعرض السيد الوزير مع العلماء تفاصيل المرسوم ٢٨ والتطور الكبير الذي أحدثه في مأسسة العمل الديني، كما تم النقاش حول النظام الداخلي الجديد للمجلس العلمي الفقهي وصلاحياته.

يذكر أن السيد الرئيس بشار الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2021 القاضي بتعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته.