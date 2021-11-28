أهالي تل رفعت يطالبون بخروج المحتل التركي والتصدي لمحاولاته العدوانية

طالب أهالي منطقة تل رفعت بريف حلب الشمالي خلال وقفتهم الاحتجاجية اليوم بخروج المحتل التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية من سورية داعين إلى التكاتف والتصدي لمحاولاته العدوانية باحتلال المزيد من الأراضي وترويع سكانها الآمنين.

ورفع المحتشدون خلال الوقفة الاحتجاجية الأعلام الوطنية واللافتات التي تعبر عن تمسكهم بمنازلهم وقراهم والاستعداد للتضحية بالنفس لحمايتها ومنع أي محتل تركي عثماني من تدنيسها أو سرقة ونهب خيراتها معربين عن دعمهم ووقوفهم بحزم ضد كل محاولات التقسيم التي يحاول من في الخارج فرضها.

ونفذ أهالي بلدة تل رفعت والقرى المجاورة وعدد من البلدات والقرى في منطقة اعزاز بريف حلب الشمالي خلال الأسابيع الماضية وقفات احتجاجية رفضاً للاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية وتنديداً بجرائمهم بحق المواطنين السوريين.