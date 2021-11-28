حزب لبناني: رهانات تدمير سورية باءت بالفشل

أشار طلال أرسلان، رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، إلى أن رهانات الغرب لتدمير سورية من خلال الحرب الكونية عليها باءت بالفشل.

وقال أرسلان في حديث صحفي نشر اليوم إن تأثير الغرب بعد الحرب الكونية على سورية التي شاركت فيها أكثر من 80 دولة جعلت البعض يركب موجة العداء لدمشق في محاولة لتغيير وجه سورية الحقيقي مشيراً إلى أن الرهانات المعادية فشلت وبدأ أولئك الذين ناصبوا سورية العداء بالعودة إليها.

ولفت أرسلان إلى أنه من مصلحة الجميع العودة إلى علاقات قوية مع سورية التي تتجه للأفضل رغم الإجراءات الأحادية القسرية مشدداً على أن سورية ثابتة في موقعها وموقفها ومن ذهب بعيدا عنها حتما سيعود.