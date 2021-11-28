لقاء حاشد يجمع آلاف العلماء والعالمات بوزير الأوقاف في حلب

التقى السيد وزير الأوقاف د. محمد عبد الستار من رحاب جامع سيدنا حذيفة بن اليمان في حلب وفي لقاء حاشد ضم الآلاف من السادة علماء حلب وعالمات القرآن الكريم فيها اليوم عقب صلاة الظهر..

حيث استعرض وزير الأوقاف في لقائه معهم تفاصيل المرسوم ٢٨ ودوره في تطوير العمل الديني والارتقاء به نحو الاجتهاد الجماعي والمؤسساتي، وأن تعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته يعكس الصورة الحضارية وتميّز سورية وريادتها في هذا المجال، كماقدم السيد الوزير شرحاً مفصلاً عن النظام الداخلي للمجلس وضوابط الفتوى التي أقرها ودور ذلك في تكريس الاعتدال ومواجهة بذور التطرف ، وفي الختام رفع الحاضرون أسمى المحبة والولاء لقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد الذي تصدى بحكمته ورؤيته لكل المخططات التي استهدفت تقسيم سورية وتشويه صورة الإسلام.

وكان الدكتور السيد التقى العلماء والعالمات في جامع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمدينة حماة، واستعرض معهم تفاصيل المرسوم ٢٨ والتطور الكبير الذي أحدثه في مأسسة العمل الديني، كماتم النقاش حول النظام الداخلي الجديد.