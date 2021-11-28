مشاركة سورية في فعاليات البازار الدبلوماسي الخيري بباكستان

شاركت سورية ممثلة بسفارتها في باكستان ضمن فعاليات البازار الدبلوماسي الخيري الذي تنظمه جمعية السيدات في وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية بالتعاون مع الهيئات الدبلوماسية في إسلام آباد.

وتضمنت المشاركة السورية عرض مجموعة واسعة من المنتجات والمأكولات والمنتجات العصرية والأثرية السورية العريقة التي عكست عمق التاريخ الثقافي للشعب السوري.

وقال القائم بالأعمال بالنيابة في السفارة السورية في إسلام آباد السفير مازن عبيد إن هذه المشاركة هي الأولى من نوعها لسورية منذ وقت طويل في باكستان لافتاً إلى أن الجناح السوري في البازار لاقى اهتمام الجميع وخاصة أبناء الشعب الباكستاني الصديق والأشقاء العرب المشاركين في البازار.

وعرض المشاركون في البازار من مسؤولين باكستانيين وشخصيات دبلوماسية وجاليات عربية وغيرها منتجات وصناعات بلدانهم ليتم بيعها لمصلحة الجمعيات الخيرية بهدف تعزيز ثقافة التبرع والمساعدة لهذه الجمعيات.