وجهة جديدة لأجنحة الشام منتصف الشهر المقبل

ستسير شركة أجنحة الشام للطيران أولى رحلاتها الجوية المنتظمة والمباشرة من مطار دمشق الدولي إلى مطار مدينة كراتشي الباكستانية اعتباراً من منتصف الشهر المقبل بمعدل رحلة واحدة مبدئياً يوم الأربعاء من كل أسبوع، حسب ما أعلنت الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم أنها ستضيف هذه الوجهة الجديدة والمهمة على خارطة محطاتها الدولية المتنامية وهو ما يمثل مزيداً من الانفتاح على العديد من المحطات الإقليمية والدولية الجديدة، مبينة أن الرحلة الأولى ستقلع من مطار دمشق الدولي الساعة السابعة وعشر دقائق من صباح يوم الأربعاء بتاريخ 15-12-2021 متجهة مباشرة إلى مطار كراتشي ويتوقع وصولها الساعة الرابعة عشرة وخمس عشرة دقيقة بتوقيت كراتشي.