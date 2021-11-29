المناظرات الثقافية الحزبية.. اكتشاف للطاقات الفكرية

نفذ مكتب الإعداد في فرع الحزب بالسويداء، المناظرة الفرعية بين الشعب الحزبية، استكمالاً للمناظرات المنفذة في المستوى الأول.

وأشار الرفيق أنور الحسنية، عضو قيادة الفرع، إلى أهمية المناظرات الثقافية في زيادة التحصيل المعرفي وفي تبادل المعارف والخبرات وتحقيق مناخ فكري متميز وحالة حوارية بين الرفاق والفرق المتناظرة.

مؤكداً أهميتها في تطوير القدرات العقلية وتنمية الثقة والتشجيع على العمل الجماعي وسرعة البديهة، بالإضافة لزيادة المعرفة والخبرات لدى الرفاق وتعزيز ثقافة الحوار.

وأشار الرفيق الحسنية إلى تطور آليات سير المناظرة لهذا العام من حيث أسلوب العرض وتوظيف التكنولوحيا في عرض المضمون الفكري.

واحتل المركز الأول فرقة شهبا الأولى من شعبة شهبا.

وجادت في المركز الثاني فرقة بكا من شعبة القريا.

وفي المركز الثالث فرقة رساس من شعبة المركز الغربية.

وتم بنهاية المناظرة تكريم الفائزين الثلاثة وتكريم الرفاق المتميزين في النشاط الفردي.

حضر المباريات الثقافية عدد من الرفاق أعضاء قيادة الفرع وأمناء وقيادات الشعب الحزبية ومدير مدرسة الإعداد الحزبي الفرعية وعدد من رؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومن قيادات الفرق الحزبية وحشد من الرفاق المهتمين.

السويداء _ رفعت الديك