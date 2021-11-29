مباحثات سورية إيرانية في مجالات النفط والغاز والثروات المعدنية

بحث وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة مع وزير الصناعة والمناجم والتجارة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيد رضا فاطمي آمين والوفد المرافق له علاقات التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النفط والغاز والثروات المعدنية.

وناقش الجانبان سبل تطوير وتعزيز التعاون في مجالات النفط والغاز والثروة المعدنية وخاصة التعاون في مجال تحويل السيارات للعمل على الغاز الطبيعي (سي ان جي) وتأمين احتياجات قطاع النفط من المواد الكيميائية والمعدات النفطية إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الجيولوجيا والثروة المعدنية من خلال تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة العامة للجيولوجيا ومؤسسة الجيولوجيا الإيرانية ومقايضة منتجات الثروة المعدنية مع احتياجات القطر من الغاز المنزلي وزيوت الأساس التي يحتاجها معمل مزج الزيوت في حمص.

وأوضح الوزير طعمة أن هناك العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين في مجال عمل وزارة النفط والتي دخلت حيز التنفيذ ويجري العمل بموجبها ومتابعتها.

بدوره أعرب الوزير الإيراني عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع سورية في جميع المجالات ولاسيما قطاعات النفط والغاز والثروات المعدنية بما يخدم المصالح المشتركة.

حضر المباحثات معاونا وزير النفط والسفير الإيراني بدمشق والمديرون العامون للمؤسسات والشركات التابعة للوزارة والوفد الإيراني المرافق.