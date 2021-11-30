سورية وإيران: تطوير التعاون التجاري والنشاط الاستثماري

اجتمعت اللجنة التجارية المشتركة السورية الإيرانية برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ووزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني سيد رضا فاطمي آمين في فندق الداما روز بدمشق.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية معرض المنتجات الإيراني الذي انطلقت فعالياته أمس في مدينة المعارض بدمشق كونه يعد نقطة انعطاف في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وتناول الاجتماع عدة محاور تؤدي إلى تطوير التعاون التجاري من بينها مقايضة ما تحتاجه سورية بالمواد التي يمكنها تصديرها وتحتاجها إيران.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل مجموعة عمل في كل من البلدين لمتابعة الأمور التجارية وتنشيطها.