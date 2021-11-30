يوم علمي حول شمولية العلاج الفيزيائي

أقامت كلية العلوم الصحية في جامعة البعث، بالتعاون مع الجمعية السورية للمعالجة الفيزيائية، اليوم العلمي الأول حول “شمولية العلاج الفيزيائي وأهميته في الاختصاصات الطبية”..

وأشار الدكتور عبد الباسط الخطيب، رئيس جامعة البعث، إلى مساهمة كلية العلوم الصحية في تخريج شباب مؤهل في المجالات العلمية من معالجة فيزيائية وتغذية وعلوم المخابر، وأن الجامعة تولي الرعاية والاهتمام وتقدم الدعم لإقامة الندوات والمؤتمرات العلمية التي تساعد في ترسيخ الأفكار التعليمية لتحقيق رسالة الجامعة في خدمة المجتمع من خلال تخريج الكوادر البشرية المدربة على العمل والإبداع والإنجاز في كافة الاختصاصات ومجالات الحياة المتعددة ومنها اختصاص العلاج الفيزيائي الذي يعتبر اختصاصا قائما بحد ذاته يساهم في الشفاء من عدد كبير من الأمراض التي لا ينفع معها العمل الجراحي ولا استخدام العقاقير والأدوية معها.

ولفت الدكتور حازم دهمان عميد كلية العلوم الصحية إلى أن شعار اليوم يدل على أهدافه في توعية الكادر الطبي والمجتمع بأهمية هذا الاختصاص الذي يعد حاجة ماسة في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد، وأن الكلية تسعى إلى تحسين مستوى الخريجين الجدد من خلال تطوير المناهج والمحاضرات وإيفاد المعيدين، وإقامة دورات وورشات عمل تدريبية للتعلم المستمر في هذا الاختصاص.

وأكد الدكتور محمد هادي مشهدية رئيس الجمعية السورية للمعالجين الفيزيائيين أهمية التشاركية مع كلية العلوم الصحية في جامعة البعث باعتبارها المصدر الرئيسي للخريجين الأكاديميين في المعالجة، خاصة أن الإنسان هو الأساس في العلاج مما يحتم تنظيم هذه المهنة وإيقاف التعديات من قبل غير الأكاديميين، لافتا إلى الدور الكبير الذي لعبه العلاج الفيزيائي للجرحى من عسكريين ومدنيين.

حمص- عادل الأحمد